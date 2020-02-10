Кинотеатр «Октябрь» эвакуирован во время премьеры фильма «Лёд 2»

Во время премьерного показа фильма "Лёд 2" в кинотеатре "Октябрь" произошло задымление. Четыре тысячи человек были эвакуированы. Эвакуация прошла до приезда спасателей.

ТАСС сообщает, что задымление произошло из-за короткого замыкания. Оно произошло на первом этаже в одном из залов на площади 0,2 квадратных метра.

Журналистка и телеведущая Ольга Скабеева разместила в своем Instagram видео с места происшествия. Она отметила, что приятного мало, и посетовала, что не узнала, чем закончился фильм.

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Эвакуировали из задымленного кинотеатра Октябрь. Приятного, честно скажу, мало. И не узнала, чем закончился Лёд-2(

Публикация от Ольга Скабеева #60минут (@olgaskabeeva) 10 Фев 2020 в 12:07 PST

Сиквел спортивной мелодрамы "Лёд 2" выйдет в прокат 14 февраля. Фильм был снят при поддержке телеканала "Россия 1". В ролях — звезды отечественного кино — Александр Петров, Аглая Тарасова, Мария Аронова, Надежда Михалкова.

Источник: Вести

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