Трамп хочет сократить помощь США другим странам в 2021 году – СМИ

Президент США Дональд Трамп 10 февраля планирует предложить Конгрессу сократить размер помощи, которую Соединенные Штаты предоставляют другим странам. Об этом сообщил «Голос Америки», ссылаясь на данные представителей Белого дома.

По данным канала, Трамп намерен предоставить для выделения помощи другим государствам в 2021 году $44,1 млрд. В 2020 году на это заложено $55,7 млрд.

Согласно тексту нового бюджетного предложения, помощь Украине сохранится на уровне 2020 года.

Как отмечает «Голос Америки», нижняя палата Конгресса – Палата представителей, большинство в которой принадлежит Демократической партии, – скорее всего выступит против предложения республиканца Трампа. В бюджетном предложении на 2020 год Трамп уже пытался сократить размер военной помощи США, но Конгресс не поддержал его.

Кроме того, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что «год за годом предлагаемые президентом Трампом бюджеты предполагают разрушительные сокращения жизненно важных спасательных инструментов, на которые возлагаются миллионы американцев».

В конце августа 2019 года президент США Дональд Трамп принял решение пересмотреть программу предоставления помощи Украине для укрепления национальной безопасности и обороны, чтобы убедиться, что деньги Соединенных Штатов в Украине используются в интересах Вашингтона.

В сентябре Белый дом разблокировал предоставление $250 млн по линии Пентагона.

В оборонном бюджете США на финансовый 2020 год предусмотрено $300 млн помощи Вооруженным силам Украины. Речь идет о выделении денег на «летальные средства обороны, а также крылатые ракеты береговой обороны».

Кроме того, в него заложены санкции против российских газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток – 2».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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