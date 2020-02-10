«Панцири» отразили две атаки дронов на Хмеймим

Две атаки дронов на авиабазу Хмеймим, которые произошли накануне, отражены с помощью ЗРПК «Панцирь-С», сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
Боренков сообщил, что ракетным огнем ЗРПК первую атаку отразили на расстоянии около 2 км от базы, вторую – на расстоянии 6 км. Первая атака была предпринята с северо-восточного направления, вторая – с северо-западного, со стороны Средиземного моря.
Пострадавших нет. Базе не был нанесен материальный ущерб, передает ТАСС.
Российские военные призвали боевиков прекратить провокации и перейти к мирному урегулированию сирийского конфликта.
Боренков также рассказал, что уже в третий раз за неделю турецкая сторона не прибыла на совместное с Россией патрулирование в Сирии. Военная полиция РФ провела патрулирование в провинции Хасеке самостоятельно.
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