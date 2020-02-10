Ученые заявили о возможности накормить всех жителей Земли без разрушения планеты

Ученые заявили о возможности накормить всех жителей Земли без разрушения планеты

10.02.2020, 23:04, Разное

Ученые рассказали о возможности накормить всех жителей Земли без разрушения планеты. В соответствии со словами экспертов из университета им. Гумбольдта в Германии, проблемы обеспечения питания в современном мире вызывают множество вопросов.
Порядка 50% продовольствия создаётся параллельно с отрицательным воздействием на экологию. Избыток земли, используемой для выпаса скота, а также активное применение удобрений приводят к истощению и загрязнению ресурсов. Для улучшения ситуации предлагается переработать многие методики. Учёные отмечают, что всех жителей Земли можно обеспечить пищей при соблюдении экостандартов.

Для свободного обеспечения продуктами всех людей понадобится, в том числе, скорректировать принципы питания на глобальном уровне и уменьшить долю пищевых отходов. После моделирования ситуации исследователи рассказали о возможности удержания баланса между сохранением биосферы Земли и высоким уровнем продовольствия. Планета сможет существенно улучшить своё состояние при ограничении уровня употребления в пищу натурального мяса, делая больший акцент на бобовые и овощи.



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