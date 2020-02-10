«Тарантино круче»: Павел Деревянко прокомментировал итоги премии «Оскар»

По мнению российского актёра Павла Деревянко, лента Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», понравившаяся ему больше, вполне заслуживала «Оскара». Тем не менее, в номинации лучшего фильма победу одержал южнокорейский кинопродукт «Паразиты», также эта картина получила золотую статуэтку как лучший зарубежный проект.

Деревянко, известный по ролям в фильмах «Домашний арест» и «Обратная сторона Луны», отметил, что не согласен с решением киноакадемиков отдать победу в вышеназванной номинации проекту «Паразиты», режиссером которого выступил Пон Чжун Хо. Для артиста намного «круче» кинолента Квентина Тарантино с участием Брэда Питта (одержал «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана) и Леонардо ди Каприо.

Помимо южнокорейского фильма, золотые статуэтки в других номинациях получили киноленты «1917» и «Ford против Ferrari».

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