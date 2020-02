Белое против черного. Самые стильные женские образы церемонии «Оскар 2020»

10 января в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии «Оскар». Издание «ГОРДОН» представляет фото самых стильных женских образов.

Американская актриса Шарлиз Терон, которая была в числе номинанток на премию «Оскар» за лучшую женскую роль в картине «Скандал», стала абсолютной победительницей в неформальной номинации «Лучшее платье церемонии». Издание Daily Mail назвало образ актрисы «гламуром старого Голливуда», а Терон – «смелой и стильной».

В рейтинге пяти самых стильных женских образов Терон оказалась единственной, кто предпочел наряд черного цвета.

В Dior остались довольны презентацией платья, назвав выход Терон на красную дорожку «сенсационным».

Actress Charlize Theron (@CharlizeAfrica) made a sensational entrance at the 92nd #Oscars ceremony in a black silk crêpe custom #DiorCouture dress by Maria Grazia Chiuri, its complicated construction illustrating the #DiorSavoirFaire contained in the ateliers.#StarsinDior pic.twitter.com/AyYziOOE7I

— Dior (@Dior) February 10, 2020

Актриса Рене Зеллвегер, получившая приз за главную женскую роль, блистала на красной дорожке в белосжнежном платье кроя «русалка» с открытым плечом.

Платье похожего кроя и цвета выбрала мексикано-американская актриса Сальма Хайек.

Как отмечает в Twitter издание Entertainment Weekly, несмотря на внешнее сходство нарядов, обе актрисы выглядили «по-королевски».

Renée Zellweger and Salma Hayek are looking regal in white at the 2020 #Oscars. * pic.twitter.com/RUmqmAQeg7

— Entertainment Weekly (@EW) February 10, 2020

Британская темнокожая певица и актриса Синтия Эриво также дефилировала по красной дорожке в платье белого цвета. Для выбора наряда Эриво воспользовалась помощью Atelier Versace.

В Twitter представители бренда отметили, что бюст платья плиссирован вручную. Юбка также была украшена кристаллами Сваровски при помощи ручного труда.

Best Actress and Best Original Song nominee #CynthiaErivo attends the #Oscars in a bespoke white #AtelierVersace gown featuring a graphic cut, asymmetric bustier entirely pleated by hand. The voluminous skirt is hand-embroidered with Swarovski crystals. #VersaceCelebrities pic.twitter.com/ao7aYvLWqJ

— VERSACE (@Versace) February 10, 2020

Актриса Скарлетт Йоханссон для церемонии выбрала платье-бандо в светлых тонах от Oscar de la Renta. На своей странице в социальных сетях представители американского модного дома назвали появление Йоханссон на красной дорожке «ослепительным». В модном доме подчеркнули, что процесс изготовления платья занял 300 часов.

Best Actress and Best Supporting Actress nominee, Scarlett Johansson, dazzles the #Oscars red carpet in a custom pewter gown with fringe bodice and satin skirt. The intricately hand-draped corset and bias-cut skirt represent over 300 hours of craftsmanship. pic.twitter.com/1EzpzhxrFU

— Oscar de la Renta (@OscardelaRenta) February 10, 2020

