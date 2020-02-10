Седан Genesis G80 второго поколения был замечен в России

В Сети продемонстрировали шпионские фотографии нового премиального седана Genesis G80, который обнаружили в Сургуте.
Производитель заранее позаботился о внедрении плотной защитной пленки, которая скрывает обновленный кузов. Однако специалисты уличили, что новинка имеет видоизмененную головную оптику, а также стильные задние фонари улучшенного типа. Аналогичное исполнение также задействовали во флагманском кроссовере Genesis. Пока разработчики не называют никаких подробностей о производительности модели.
В максимальной комплектации могут применить гибридные установки с 2,5-литровым агрегатом. Кроме того, пока остальные характеристики автомобиля удерживаются в тайне от публики. В свою очередь, выход модели в продажу могут перенести на неопределенный период из-за текущей эпидемии в Китае, где сосредоточены многочисленные производственные площадки.
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