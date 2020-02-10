Мнение: «Кажется, я живу в раю» — индиец о жизни в Йошкар-Оле

У индийца Каушала Нанди было две мечты: увидеть мир и стать врачом. Чтобы не тратить время даром Каушал решил убить сразу двух зайцев: он отправился получать образование в медицинский университет в Россию. И не в Москву или Петербург — они "для слабаков" — а сразу в Йошкар-Олу.

Почему именно Россия

Поскольку Россия и Индия тесно сотрудничают, обучение здесь стоит намного меньше, чем в других странах, поэтому я и решил, что дешевле и безопаснее будет поехать в Россию. Я связался со специальным агентством, которое отправляет студентов учиться за рубеж, и они предложили мне несколько вариантов образовательных программ в разных университетах России, и так как я не из богатой семьи, то выбрал тот вариант, где обучение стоило не так дорого, как в больших мегаполисах.

Ожидания

Я видел много видеороликов про Россию и русских, а кроме того пообщался с ребятами, которые на курс старше, так что я знал, что переживать мне не о чем. Я не боялся ехать в Россию.

Первое впечатление

Первое, что запомнилось больше всего — это тишина. На улицах, в транспорте и парках все очень спокойно, люди редко разговаривают друг с другом в общественных местах и постоянно куда-то спешат.

Отличия

Индия — тропическая страна, большая часть ее населения — вегетарианцы, так что национальная кухня России и Индии очень отличается, кроме того, количество специй, добавляемых в пищу в Индии в разы выше, чем в России.

Еще индийцы имеют привычку очень громко разговаривать в общественных местах, это очень сильно раздражает россиян. Вот, пожалуй, и все яркие отличия, которые я подметил.

Про русских

Менталитет и характер русского человека значительно отличается от характера индийцев, это проявляется во всем: от манеры приветствия до особенностей совместного времяпрепровождения. Индийцы очень любят заводить дружбу с незнакомцами, русские — не скажут и слова, если только это не экстренная ситуация. В этом нет ничего плохого, просто они уважают тебя и твое личное пространство. Русские очень вежливые и всегда готовы помочь. И даже несмотря на языковой барьер, они все равно сделают все от них зависящее, чтобы помочь.

О праздниках

Все праздники здесь отмечаются очень мирно. Мы раньше такого спокойствия в праздничные дни и не видели, потому что в Индии люди танцуют, поют и отмечают очень шумно. Вместе с россиянами мы каждый год ходим посмотреть на парад 9 мая и почтить память тех, кто отдал свои жизни за эту страну.

Следует поучиться

Мне кажется, моим соотечественникам нужно поучиться спокойно и уважительно относиться к другим людям. Еще здесь все очень усердно трудятся, даже бедняки стараются изо всех сил улучшить свое положение — это потрясает. А русские могли бы добавлять в еду больше специй, это помогло бы лучше раскрыть ее вкус.

Образовательная система

Главное отличие в том, что российские учителя ждут от студентов, что те сами разберутся во всей той информации, что им дана, в то время как в Индии каждая тема очень детально объясняется. Количество необходимых практических занятий здесь значительно ниже, чем в Индии. По плану мы уже должны начать препарирование трупов, а в этом университете этого нет. Но поскольку наше обучение длится три года, смею надеяться, что университет приготовил для нас что-то получше.

Бесит

Холод и снег, прежде всего. Вот уже полгода как у меня нет никакого желания выходить на улицу.

Нравится

Когда наступает лето, кажется, что я живу в раю: так много зелени и цветов.

Нравится, что родители много времени проводят с детьми, и что уровень загрязнения окружающей среды хорошо контролируется.

Источник: Открытая Россия

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