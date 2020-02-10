Футболиста «Тоттенхэма» заподозрили в расизме из-за видео о коронавирусе

Футбольная ассоциация Англии проводит проверку в связи с видеозаписью полузащитника лондонского «Тоттенхэма» Деле Алли о коронавирусе, пишут СМИ.

В субботу Алли опубликовал в Snapchat видеозапись из аэропорта. На записи футболист носит маску. Когда рядом со спортсменом кашляет азиат, в кадре появляется дезинфицирующее средство для рук и подпись: «Вирус должен быть быстрее, чтобы настичь меня», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

Алли уже удалил видео, а также извинился. Как пишет издание, дисциплинарная комиссия хочет, чтобы он дал объяснения в связи с появлением ролика.

Футболисту грозит дисквалификация за расизм, передает «Матч ТВ».

По данным на понедельник, на материковой части КНР жертвами новой коронавирусной пневмонии (NCP) стали 908 человек, 40 тыс. 171 заражены. При этом состояние 6,4 тыс. человек оценивается как тяжелое.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет