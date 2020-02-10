ЦСКА намерен приобрести бразильца Кака

Московский футбольный клуб ЦСКА рассматривает защитника бразильского "Крузейро" Кака Жуниора в качестве потенциального новичка команды. В стане "армейцев" готовы предложить за игрока оборонительной линии четыре миллиона евро.
Ведением сделки занимается международный инвестиционный фонд, сообщает Спортс.Ru. "Крузейро" принадлежат 60 процентов прав на игрока, еще 10 – самому Кака. Бразильский клуб может совершить одну из самых выгодных сделок за свою историю в случае трансфера футболиста.
За время своих выступлений за "Крузейро" 20-летний Кака принял участие в 26 встречах, став автором одного гола и заработав пять желтых карточек.
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