ЦСКА намерен приобрести бразильца Кака

ЦСКА намерен приобрести бразильца Кака

10.02.2020, 22:30, Новости дня

Московский футбольный клуб ЦСКА рассматривает защитника бразильского "Крузейро" Кака Жуниора в качестве потенциального новичка команды. В стане "армейцев" готовы предложить за игрока оборонительной линии четыре миллиона евро.

Ведением сделки занимается международный инвестиционный фонд, сообщает Спортс.Ru. "Крузейро" принадлежат 60 процентов прав на игрока, еще 10 – самому Кака. Бразильский клуб может совершить одну из самых выгодных сделок за свою историю в случае трансфера футболиста.

За время своих выступлений за "Крузейро" 20-летний Кака принял участие в 26 встречах, став автором одного гола и заработав пять желтых карточек.

Источник: Вести



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