Турция нанесла удары по 115 сирийским военным объектам

Турецкие войска нанесли удары по 115 сирийским военным объектам и уничтожили 101 из них в ответ на атаку, в результате которой погибли пятеро турецких военнослужащих на северо-западе Сирии, заявили в понедельник в Минобороны Турции.
Ведомство заявляет, что турецкие военные продолжат отвечать на любые атаки по своим силам, располагающим наблюдательными пунктами на северо-западе Сирии. Ранее Минобороны заявило, что в результате атаки сирийских войск погибли пять турецких военнослужащих. В регионе размещено несколько тысяч турецких военных с целью остановить наступательную операцию сирийского правительства против последнего оплота повстанцев.
«По предварительной информации из различных источников, на данный момент были обстреляны 115 объектов (сирийского) режима, 101 элемент режима был нейтрализован, – говорится в заявлении Министерства. – Было обнаружено, что уничтожены три танка и две артиллерийские позиции. Под удар также попал один вертолет».
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