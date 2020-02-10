Первые кроссоверы Geely Coolray добрались в Россию

Китайская компания Geely объявила о поступлении первых экземпляров кроссовера Coolray к российским дилерам.
В свою очередь, доступные модели пока не предлагаются в продаже. В компании поспешили указать, что данные экземпляры кроссоверов Coolray предложены исключительно с целью глубокого ознакомления с моделями. Разработчики задействовали здесь платформу BMA. Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель, который выдает 150 л.с. мощности.
Кроме того, новинка также получила 7-ступенчатую автоматическую трансмиссию с двойным сцеплением. Вместе с тем приобрести указанную модель на рынке РФ станет возможным уже к марту нынешнего года. В топовом исполнении кроссовер Coolray получил мощность 177 л.с.
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