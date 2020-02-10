Офис президента собирается уволить Кличко, Богдана “догрызают”. Главное из Telegram-каналов

Редакция обращает внимание читателей, что многие популярные Telegram-каналы анонимны, а публикуемую в них информацию трудно верифицировать.
Скорая отставка Богдана
Бывший внефракционный нардеп Борислав Береза утверждает, что главу Офиса президента Андрея Богдана могут уволить в ближайшее время.
“Судя по всему Богдана «догрызают» все группы влияния. Поэтому в ближайшее время мы увидим отставку главы ОП, назначение нового главы и ротацию внутри команды. А пока команда в окружении Зеленского выбрала два вектора: на самоуничтожение и самообогащение. И желание продвинуться по второму вектору мотивирует их к активным действиям по первому. Забавно наблюдать, как пауки истребляют друг друга, не видя, что над ними навис тапок”, – написал Береза.
В свою очередь Telegram-канал “Резидент” заявляет, что “против Богдана объединились все группы влияния”.
“[Бизнесмену] Игорю Коломойскому предлагают пакет уступок за отставку главы ОП. На этой неделе должен состояться разговор между президентом и главой ОП. По его результатам будут сделаны выводы”, – утверждает неназванный источник паблика.
Виталия Кличко могут снять с должности весной
Авторы анонимного Telegram-канала “Легитимный” сообщают, что “весной Виталия Кличко снимут с должности главы Киевской горгосадминистрации”. “Сейчас за это кресло начнется второй этап борьбы [в партии “Слуга народа”]”, – пишет Telegram-канал.
Виталий Кличко занимает должность мэра Киева и главы КГГА с июня 2014 года. Он заявлял о намерении снова баллотироваться на пост городского головы на местных выборах, которые должны состояться в 2020 году.
Вскоре после выборов президента и Верховной Рады, которые состоялись в 2019 году, представители пропрезидентской партии «Слуга народа» и Офиса президента заявляли о намерении провести досрочные местные выборы, в частности в Киеве. Кроме того, озвучивалось предложение разделить полномочия городского головы Киева и главы Киевской горгосадминистрации, что повлекло бы за собой отставку Кличко с должности председателя КГГА. Впоследствии команда президента отказалась от идеи проведения досрочных выборов; законопроект, предусматривающий разделение полномочий мэра и главы столичной администрации, пока не рассмотрен.
Американское издание The New York Times писало, что за Кличко вступился адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани.
“Дія” обогнала Facebook
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что за четыре дня мобильное приложение “Дія” установили 1,1 млн человек.
“Дія» – бесспорный лидер App Store и Google Play. Мы опередили Tik Tok, Telegram, YouTube, Viber, Instagram, Facebook та WhatsApp”, – написал премьер.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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