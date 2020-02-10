В Женеве ожидается новый гиперкар Bugatti Chiron R

В Женеве ожидается новый гиперкар Bugatti Chiron R

10.02.2020, 22:30, Новости дня

Уже в следующем месяце на автосалоне в Женеве продемонстрируют новую модификацию гиперкара Bugatti Chiron, в названии которого появится приставка R.

Вместе с тем разработчики подготовили внушительный перечень обновлений, которые будут крайне полезны и выгодны для клиентов. В компании поспешили отметить, что указанная новинка займет место между моделями Chiron Sport и Super Sport 300. Что касается производительности, то пока никаких точных сведений об автомобиле не указано.

Несколько ранее французский автогигант продемонстрировал модификацию Sport, которая имеет улучшенные характеристики и повышенную производительность. Представители марки указали, что общее количество машин достигнет 500 экземпляров. Напомним, старт автосалона в Женеве состоится 3 марта и уже в ближайшие дни покажут вышеуказанную модель.



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