В Женеве ожидается новый гиперкар Bugatti Chiron R

Уже в следующем месяце на автосалоне в Женеве продемонстрируют новую модификацию гиперкара Bugatti Chiron, в названии которого появится приставка R.
Вместе с тем разработчики подготовили внушительный перечень обновлений, которые будут крайне полезны и выгодны для клиентов. В компании поспешили отметить, что указанная новинка займет место между моделями Chiron Sport и Super Sport 300. Что касается производительности, то пока никаких точных сведений об автомобиле не указано.
Несколько ранее французский автогигант продемонстрировал модификацию Sport, которая имеет улучшенные характеристики и повышенную производительность. Представители марки указали, что общее количество машин достигнет 500 экземпляров. Напомним, старт автосалона в Женеве состоится 3 марта и уже в ближайшие дни покажут вышеуказанную модель.
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