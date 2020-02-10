Водонаеву вызвали в полицию за пост в Instagram об абортах и «быдле»

В отношении телеведущей Алены Водонаевой полиция начала доследственную проверку. Правоохранительные органы заинтересовал пост женщины в Instagram, в котором она рассуждает об абортах и демографии.
Адвокат Водонаевой Екатерина Гордон рассказала, что в отношении ее подзащитной идет проверка по 282 статье Уголовного кодекса РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), сообщает ТАСС.
Гордон считает, что с юридической точки зрения нет никаких оснований для возбуждения данной статьи, поскольку Водонаева высказала свое мнение, с которым согласились многие люди.
Речь идет о посте телеведущей в Instagram, в котором она отметила, что в РФ рожают "либо богачи, либо необразованное быдло". Водонаева заявила, что презирает нищие семьи, где живут по три-четыре ребенка. Кроме того, женщина положительно высказалась насчет абортов в том случае, если женщина не способна прокормить детей.
Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил привлечь Водонаеву к ответственности за свое высказывание.
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