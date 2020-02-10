Алену Водонаеву вызвали в МВД из-за публикации об абортах

Телеведущую Алену Водонаеву вызвали в полицию из-за поста в Instagram об абортах, в котором призывала россиянок не рожать, если они не уверены в способности обеспечить ребенка всем необходимым. Об этом сообщает Super.ru. По данным издания, ей грозит статья 282 Уголовного кодекса («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).
Она получила письмо из МВД с просьбой явиться в отделение столичной полиции по Таганскому району.
Адвокат Водонаевой Екатерина Гордон сказала изданию, что пока все находится на стадии проверки, а истец — физическое лицо, но его личность еще не известна. В заявлении приводятся цитаты из поста ведущей — «я презираю семьи, которые живут в нищете и рожают по три-четыре ребенка», «не надо рожать рабов этому государству» и «в России рожают либо богачи, либо необразованное быдло, в большинстве своем».
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