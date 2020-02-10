В Забайкалье по делу об экстремизме против Свидетелей Иеговы задержаны четыре человека

Утром 10 февраля сотрудники ФСБ задержали не менее четырех последователей религиозной организации Свидетели Иеговы по уголовному делу об экстремистской деятельности. Обыски по делу прошли в домах верующих в Чите, городах Шилка и Хилок, поселках Карымское, Курорт-Дарасун и Первомайский.
Как сообщают на сайте “Свидетели Иеговы в России”, во время обыска в поселке Курорт-Дарасун инвалиду 3 группы Александру Васильеву стало плохо, но сотрудники ФСБ все равно увезли его на допрос. Все электронные устройства у семьи были изъяты. У других обыскиваемых вскрыли полы в доме.
Местное следственное управление СК подтвердило факт обысков и сообщило о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 282.2 УК («Организация деятельности экстремистской организации»). По данным следствия, участники запрещенной организации несколько лет продолжали организовывать собрания, собирать пожертвования и проводить проповеди.
В 2017 году Верховный суд России признал Свидетелей Иеговы экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. 7 февраля 2020 года Росфинмониторинг включил более 200 последователей этого религиозного течения в список организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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