В Забайкалье по делу об экстремизме против Свидетелей Иеговы задержаны четыре человека

В Забайкалье по делу об экстремизме против Свидетелей Иеговы задержаны четыре человека

10.02.2020, 22:22, Новости дня

Утром 10 февраля сотрудники ФСБ задержали не менее четырех последователей религиозной организации Свидетели Иеговы по уголовному делу об экстремистской деятельности. Обыски по делу прошли в домах верующих в Чите, городах Шилка и Хилок, поселках Карымское, Курорт-Дарасун и Первомайский. 

Как сообщают на сайте “Свидетели Иеговы в России”, во время обыска в поселке Курорт-Дарасун инвалиду 3 группы Александру Васильеву стало плохо, но сотрудники ФСБ все равно увезли его на допрос. Все электронные устройства у семьи были изъяты. У других обыскиваемых вскрыли полы в доме.

Местное следственное управление СК подтвердило факт обысков и сообщило о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 282.2 УК («Организация деятельности экстремистской организации»). По данным следствия, участники запрещенной организации несколько лет продолжали организовывать собрания, собирать пожертвования и проводить проповеди.

В 2017 году Верховный суд России признал Свидетелей Иеговы экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. 7 февраля 2020 года Росфинмониторинг включил более 200 последователей этого религиозного течения в список организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

 



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