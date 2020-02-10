У калининградского блогера прошел обыск по делу о реабилитации нацизма из-за сатирического рассказа

В Калининграде сотрудники Следственного комитета провели обыск в квартире блогера Николая Горелова по уголовному делу о реабилитации нацизма, сообщила жена блогера Светлана Наумчик. По ее словам, обыск начался в 7:30 утра, сотрудники правоохранительных органов изъяли телефон, жесткий диск и роутер, так как им нужна была техника, с которой была сделана публикация.
Уголовное дело о реабилитации нацизма против Николая Горелова возбудили в начале января 2020 года из-за написанной им «литературной работы в жанре сатирического фэнтези». Рассказ был опубликован на его странице в соцсети «Вконтакте», у которой около двух тысяч подписчиков.
Герои рассказа, опубликованного в мае 2018 года, – жители разных стран: Советского Союза, Германии, Северной Кореи, Китая, Франции. Они рассказывают о нищете, голоде, разрухе, а также о сталинских репрессиях, диктатуре и преступлениях советских солдат во время войны.
Автор объясняет, что хотел «взять разные стороны, которые так или иначе могли быть вовлечены в тематику Второй мировой, и постараться представить, как они могли бы думать». По его словам, в рассказе не было ничего даже близко похожего на реабилитацию нацизма.
«Да, там есть про изнасилования советскими солдатами, но это исторический факт, было два миллиона изнасилований во время штурма Берлина, – объяснял Горелов. – Мы живем в бывшей Восточной Пруссии, и про резню при Неммерсдорфе, сейчас это поселок Маяковское, где чуть ли не всех жителей вырезали, можно в Википедии почитать».
После возбуждения уголовного дела Горелов удалил рассказ.
Статья о реабилитации нацизма предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 360 часов либо исправительные работы на срок до одного года.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Махоумс вывел Kansas City Chiefs в победители Супербоула / 3 февраля
- Оставивший детей в Шереметьево мужчина пришел с повинной / 28 января
- Камчатка 2020: федеральные эксперты обозначили инвестиционные точки роста / 13 декабря
- В Томске при посадке у самолета частично разрушилась стойка шасси / 3 февраля
- Из Невы достали тело пропавшей в январе девушки / 9 февраля
- Эксперт объяснил возможные причины задержки подписания газового контракта с Украиной / 30 декабря
- АЗС снизили цены на бензин после встречи с Зеленским – «Консалтинговая группа А-95» / 24 декабря
- В ОП представили доклад о необоснованных блокировках российских аккаунтов в Twitter / 25 декабря