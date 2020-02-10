«Сродни оргазму»: Рита Дакота рассказала об ощущениях от стойки на гвоздях

Исполнительница Рита Дакота продолжает отдыхать на Бали в компании 2-летней дочери Мии. Накануне она пояснила интернет-пользователям, каким образом можно использовать оригинальную практику для саморазвития, представляющую собой стояние на гвоздях в течение 30 минут.

Таким образом, исполнительница захотела проверить психологические и физические силы, а после этого пояснила об ощущениях подписчикам в социальной сети Instagram, пошутив, что «испытала что-то сродни оргазму». По словам знаменитости, пережитый эзотерический опыт весьма удивил её – после получаса стояния на гвоздях Дакота поняла, почему этой практикой пользуются йоги и монахи.

Как оказалось, певице пришлось стоять на «самых лютых» гвоздях – очень тонких и острых. Интернет-пользователи отметили данное достижение, в особенности с учетом того, что у Дакоты не самый высокий болевой порог.

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