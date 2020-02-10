«Сродни оргазму»: Рита Дакота рассказала об ощущениях от стойки на гвоздях

«Сродни оргазму»: Рита Дакота рассказала об ощущениях от стойки на гвоздях

10.02.2020, 22:21, Разное

Исполнительница Рита Дакота продолжает отдыхать на Бали в компании 2-летней дочери Мии. Накануне она пояснила интернет-пользователям, каким образом можно использовать оригинальную практику для саморазвития, представляющую собой стояние на гвоздях в течение 30 минут.
Таким образом, исполнительница захотела проверить психологические и физические силы, а после этого пояснила об ощущениях подписчикам в социальной сети Instagram, пошутив, что «испытала что-то сродни оргазму». По словам знаменитости, пережитый эзотерический опыт весьма удивил её – после получаса стояния на гвоздях Дакота поняла, почему этой практикой пользуются йоги и монахи.

Как оказалось, певице пришлось стоять на «самых лютых» гвоздях – очень тонких и острых. Интернет-пользователи отметили данное достижение, в особенности с учетом того, что у Дакоты не самый высокий болевой порог.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика