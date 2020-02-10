Выпуск смартфона Xiaomi Mi 9 прекратится после старта продаж модели Mi 10

Официальный выпуск смартфона Xiaomi Mi 9 прекратится после старта продаж новой модели Mi 10. Об этом свидетельствуют изменения в интернет-магазинах, убирающих старую версию телефона из каталога.
Первыми в этом направлении продвинулся интернет-ресурс JD.com, который одномоментно убрал из своего каталога все версии Xiaomi Mi 9. Эксперты связывают такое радикальное решение со скорым поступлением в продажу Mi 10, после которого старую модель просто снимут с производства. Таким образом поклонникам, которые решили повременить с покупкой телефона и тем самым сэкономить средства, придётся задуматься об его приобретении уже сейчас. В противном случае Xiaomi Mi 9 может не оказаться на складе в конце февраля.
Такое решение китайской компании выглядит сомнительным. Многие эксперты цифрового рынка отметили, почитателей бренда вынуждают приобретать Xiaomi Mi 10. При этом устройство не находится в бюджетном ценовом сегменте, что играет немаловажную роль и отталкивает потенциальных покупателей, заставляя их рассматривать другие варианты у конкурентов.
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