Трамп назвал Столтенберга своим главным фанатом

Американский президент Дональд Трамп заявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг является его «главным фанатом в мире».
Как отметил Трамп, Столтенберг счастлив, поскольку США заставили других членов НАТО увеличить расходы на оборону, передает «Интерфакс».
Напомним, Трамп заявлял, что «НАТО годами получает преимущества за счет США».
Президент США не раз критиковал союзников по НАТО за то, что они недостаточно тратят на оборону.
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