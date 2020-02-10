Трамп назвал Столтенберга своим главным фанатом

Трамп назвал Столтенберга своим главным фанатом

10.02.2020, 22:19, Новости дня

Американский президент Дональд Трамп заявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг является его «главным фанатом в мире».

Как отметил Трамп, Столтенберг счастлив, поскольку США заставили других членов НАТО увеличить расходы на оборону, передает «Интерфакс».

Напомним, Трамп заявлял, что «НАТО годами получает преимущества за счет США».

Президент США не раз критиковал союзников по НАТО за то, что они недостаточно тратят на оборону.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика