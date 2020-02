Отжимания Тома Хэнкса, кавер Билли Айлиш на The Beatles и много мемов: чем запомнился «Оскар-2020»

Если театр начинается с вешалки, то «Оскар», как и любое торжественное мероприятие в Голливуде, начинается с красной ковровой дорожки. Селебрити начали съезжаться к кинотеатру «Долби» за два часа до старта церемонии награждения. В числе первых приехал Билли Портер — и он сразу же попал в топ стильных звезд за вечер и одновременно стал мемом. Поразив фотографов золотым топом и объемной красно-оранжевой юбкой от Giles Deacon, он присел отдохнуть за кадром, накрывшись пледом и надев очки. Сеть тут же переполнилась шутками: одни написали, что «это мы все, кто этой ночью смотрит прямую трансляцию «Оскара», другие же ограничились сравнением «ожидание vs реальность».

Следующие пару часов по дорожке прошлись сотни знаменитостей разной величины, многие поразили нас своими нарядами и продемонстрировали несколько трендов в макияже. Однако нарушить дресс-код осмелилась лишь автор музыки к мультфильму «Холодное сердце-2» Кристен Андерсон-Лопез — она ступила на яркий ковер в платье и кроссовках, демонстрируя спортивную обувь фотографам. А вот режиссер Спайк Ли почтил память погибшего в январе баскетболиста Коби Брайанта, оставшись в рамках дресс-кода. Он предстал на премии в фиолетовом костюме — это цвет формы команды Lacers — с номером спортсмена на пиджаке.

Пока гости прибывали, на дорожке произошла кража — кто-то унес оромную статуэтку «Оскар» с прессвола. Но все хорошо: ее просто перенесли в более удачное место. Хотя теперь видео гуляет по сети с шуткой: «Это я краду «Оскар» для …» (вставьте своих фаворитов)».

me stealing the oscar for taika and jojo rabbit #Oscarspic.twitter.com/LvPIimtk8v

— (@buckywilscn) February 9, 2020

А 63-летний Том Хэнкс, который, к сожалению, не получил награду за роль в фильме «Прекрасный день по соседству», просто решил поотжиматься наперегонки с музыкантом из военного оркестра прямо на красной дорожке.

Началась церемония с выступления Жанель Монэ и Билли Портера. Помимо того, что номер был красивый, в нем было заложено много смысла. Костюмы подтанцовки и самой Жанель отсылали к самому необычному хоррору 2019 года — фильму «Солнцестояние», в котором красной нитью проходит тема феминизма. Позже в своей речи певица затронула тему борьбы за права женщин и квир-культуры.

Поклонники Билли Айлиш несколько дней гадали, с каким из своих хитов она выступит на «Оскаре». Но ни одна из версий не подтвердилась: 18-летняя артистка выступила с кавером на нетленный сингл The Beatles Yesterday в память о представителях киноиндустрии, которые ушли в прошлом году. Пела она так трогательно, что половина зала не смогла сдержать слез.

Если говорить о главных итогах «Оскара-2020» , то он запомнился несколькими моментами. Во-первых, Брэд Питт наконец-то получил статуэтку в актерской номинации — за роль второго плана в фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» . Во-вторых, картина «Паразиты» стала первой работой не на английском языке, которая и была номинирована, и выиграла в номинации «Лучший фильм». В-третьих, Лора Дерн забрала домой статуэтку за роль второго плана накануне своего дня рождения — идеальный подарок. Ну, и в-четвёртых, долгожданную победу одержал Хоакин Феникс за роль Джокера. Его «Оскар» стал своеобразной кульминацией его долгого пути в этом сезоне кинопремий.

Напомним, в этом году церемония вручения премии «Оскар» прошла уже в 92-й раз, и уже по многим причинам она снова выделялась из числа других. Первый и главный отличительный признак — отсутствие одного ведущего второй год подряд и третий раз за всю историю премии. Впервые это произошло в 1989 году, а повторилось только в 2019-м. Год назад комик Кевин Харт (который попал в жуткую авариюнесколько месяцев назад) отказался вести церемонию из-за негативных твитов в адрес представителей ЛГБТ-сообщества десятилетней давности, а организаторы просто не успели тогда подобрать подходящую кандидатуру на замену. В 2020-м продюсеры решили разнообразить шоу и заявили, что ведущих будет почти два десятка человек, но на самом деле все они — презентеры номинаций.

Полный список победителей читайте здесь.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет