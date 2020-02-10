После межэтнических столкновений в Казахстане сменили руководство региона

После столкновений между этническими дунганами и казахами в Жамбыльской области на юге Казахстана 10 февраля президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил уволить руководство областной полиции и акимата – обласной государственной администрации.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Токаева.

«В связи с событиями в Кордайском районе Жамбылской области, повлекшими человеческие жертвы, разрушение жилых домов и имущества граждан, президент Токаев поручил акиму Жамбылской области Аскару Мырзахметову освободить от занимаемых должностей заместителя акима области по социальным вопросам Слушаш Курманбекову, акима Кордайского района Болатбека Байтоле за серьезные упущения в работе», – сказано в релизе.

Кроме того, Токаев издал указы об увольнении Мырзахметова с должности акима Жамбылской области «согласно поданному заявлению» и назначении на этот пост Бердибека Сапарбаева, который до этого был заместителем премьер-министра. Сапарбаев уже приступил к работе.

Кроме того, по ряспоряжению Токаева, глава министерства внутренних дел страны Ерлан Тургумбаев уволил Армана Оразалиева с должности глав департамента полиции Жамбылской области и назначил вместо него Жаната Сулейменова, сообщает сайт Polisia.kz.

Вечером 7 февраля в нескольких селах Жамбыльской области в массовых беспорядках принимали участие более 300 человек. Власти страны называют случившееся «массовой дракой» и «бытовым конфликтом», который «провокаторы подстрекали перевести в межэтническую плоскость». В ходе волнений пострадали более 40 человек, 47 были задержаны. Как сообщает «Радио Азаттык», большинство задержанных – этнические казахи.

Жертвами беспорядков стали 10 человек, более 4 тыс. покинули страну, были подожжены более 30 частных домов, 15 объектов торговли, 23 автомобиля Причиной стычек в МВД назвали «конфликт на дороге».

Местные жители рассказали «Радио Азаттык», что в беспорядках принимали участие «около 200 неместных мужчин». Согласно сообщению, речь идет об этнических казахах. Большинство жителей сел, где произошли столкновения, составляют дунгане. Все сгоревшие дома, по наблюдению журналистов, принадлежат представителям этого народа.

Журналисты отмечают, что «волнения с межэтническим оттенком» случались в Казахстане и прежде.

«Власти после них говорили, что это были бытовые конфликты, отвергая этническую подоплеку. Руководство Казахстана позиционирует государство как пример страны, где мирно сосуществует «сто народов», установлен межэтнический и межконфессиональный мир», – говорится в материале радиостанции.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет