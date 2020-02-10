Kia представит новый электромобиль в 2021 году

Южнокорейская компания Kia намерена в следующем году выпустить новую электрическую модель автомобиля.

В настоящее время эксперты предполагают, что новинка окажется более габаритнее, чем нынешние электрические модели e-Niro и Soul. Внешний вид автомобиля будет иметь многочисленные сходства с ранее продемонстрированным концептом Imagine by Kia. В числе достоинств значится то, что автомобиль получит совершенно новую архитектуру, а также увеличенный запас хода.

Вместе с тем запас хода на электротяге составляет порядка 500 километров. Пока остальные данные о модели пока удерживаются в тайне. Напомним, концептуальная модель Imagine by Kia была продемонстрирована весной 2019 года.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет