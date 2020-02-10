Спецверсию для бездорожья получил внедорожник Jeep Wrangler

В Сети опубликовали новые фотографии уникальной версии внедорожника от марки Jeep.
В свою очередь, тюнинг-ателье Mopar продемонстрировало улучшенную модификацию для популярного внедорожника Jeep Wrangler, который обладает более продвинутым исполнением. В свою очередь, модель обладает продвинутой подвеской, установленной лебедкой, а также дополнительной линейкой фар на крыше. Покупатели смогут приобрести модель Jeep Wrangler с бензиновыми и дизельными агрегатами.
В частности, в продажу поступит версия с 2-литровым агрегатом на 2 литра с мощностью 264 л.с. Кроме того, клиенты смогут выбрать версию с дизельным агрегатом на 264 л.с. В тюнинг-ателье указали, что обе новинки будут доступны в ограниченном количестве, однако их ценник пока остается неизвестным.
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