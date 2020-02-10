Подбиты три танка, сбит вертолет: Анкара в отместку нанесла 115 ударов по армии Сирии

Подбиты три танка, сбит вертолет: Анкара в отместку нанесла 115 ударов по армии Сирии

10.02.2020, 22:06, Новости дня

В ответ на обстрел своих военных в Идлибе турецкая армия нанесла 115 ударов по сирийским военным. Турецкое военное командование заявило об уничтожении трех сирийских танков, двух минометных расчетов и одного вертолета. Анкара отрапортовала об уничтожении 101 сирийского военнослужащего.

При этом министерство обороны Турции называет происходящее "молниеносным ответом в рамках самообороны", сообщает ТАСС. За прошедшую неделю в Сирии турецкие военные дважды попадали под обстрел сирийской армии. Погибли десять военнослужащих и трое гражданских представителей турецкого минобороны.

Армия Турции продолжает операцию по нанесению ответных ударов в Идлибе.

В последние дни в Анкаре проходили переговоры российской и турецкой делегаций по ситуации в Идлибе. Турки потребовали, чтобы сирийские войска ушли из Идлиба. Ощутимых результатов эти переговоры пока не дали, констатировал представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пока не планируется. Но она может произойти, если этого потребует ситуация.

Источник: Вести



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