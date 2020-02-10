Сергей Шойгу рассказал о подготовке к Параду Победы

Сергей Шойгу рассказал о подготовке к Параду Победы

10.02.2020, 22:06, Новости дня

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о подготовке к Параду Победы, который пройдет на Красной площади 9 мая. По его словам, для принятия участия в торжественном мероприятии приглашены военнослужащие из двадцати стран мира. Ряд государств, в числе которых входящие в состав СНГ, уже подтвердили свое участие.

Сергей Шойгу рассказал, что по Красной площади пройдут военные, одетые в форму лет Великой Отечественной войны, а также батальон танков Т-34, самоходные артиллерийские установки СУ-100.

Всего в параде, посвященном 75-летию победы в Великой Отечественной войне, примут участие 15 тысяч военнослужащих, а также 375 единиц сухопутной и авиационной техники, сообщает ТАСС. В торжественном мероприятии задействуют новейшие образцы зенитных ракетных систем, комплексы войсковой ПВО, автомобили дистанционного минирования, боевые машины пехоты.

Для сравнения, в прошлом году в Параде Победы приняли участие более тринадцати тысяч военнослужащих. Было задействовано более 130 единиц современного вооружения и военной техники.

Сергей Шойгу рассказал, что парад к юбилею Победы будет более масштабным, а его продолжительность увеличится. Кроме того, для ветеранов подготовят специальную праздничную программу на несколько дней.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика