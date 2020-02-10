NASA запустило зонд Solar Orbiter к Солнцу

Ракета-носитель Atlas V с космическим зондом Solar Orbiter стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Об этом 10 февраля сообщается на странице NASA в Twitter.
«3-2-1, пуск! Состоялся запуск Solar Orbiter в 23:03 (10 февраля в 6:03 по Киеву) на ракете AtlasV компании ULA. Космический аппарат начинает свое путешествие, чтобы сделать первые снимки северного и южного полюсов Солнца», – говорится в сообщении.
3-2-1 LIFTOFF! We have liftoff of #SolarOrbiter at 11:03pm ET atop @ULAlaunch’s #AtlasV rocket as the spacecraft begins its journey to snap the first pictures of the Sun’s north and south poles. Watch: https://t.co/W3wMEfPxvB pic.twitter.com/0F6Jk6vhML
— NASA (@NASA) February 10, 2020
Ка пишет CNN, миссия является совместным сотрудничеством между NASA и Европейским космическим агентством. Это первая миссия, которая предоставит изображения северного и южного полюсов Солнца, используя набор из шести инструментов на борту, которые будут захватывать вид космического корабля. Иметь визуальное понимание полюсов Солнца важно, потому что оно может дать более глубокое представление о мощном магнитном поле Солнца и о том, как оно влияет на Землю.
Solar Orbiter потребуется около двух лет, чтобы достичь своей высокоэллиптической орбиты вокруг Солнца, сообщает CNN.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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