Мнение: Письмо: «Отнесли к определенной категории»

Пока письма продолжим разбирать. А то много умного читать вредно, надо и глупое тоже.

И еще сегодня вечером предлагаю всем комментаторам поучаствовать в теме Знакомств. Которые с фото. Давно такой темы не было, а после тестов я всегда новых комментаторов добавляю. Не все активно комментируют, но я собираюсь молчащих больше месяца комментаторов удалять. Лишние комментатории писать не нужно, лучше молчать. Но если вам совсем нечего сказать, вам не нужно быть в списке комментаторов.

А сейчас письмо про знакомства давайте разберем.

ap_1602

Здравствуйте, Эволюция!

У меня есть подруга, которая тоже читает Ваш блог. Мы часто обсуждаем с ней посты, письма и ситуации из наших жизней, пытаемся анализировать и применять знания на практике, но очень часто у нас расходятся мнения.

Недавно я зарегистрировалась в Тиндере и мы стали периодически обсуждать новые знакомства.

Я ей говорю, что у меня такое ощущение, что я стала видеть отношение ко мне, как мне кажется, без короны. Дело в том, что мне практически сразу мужчины предлагают секс и, соответственно, практически сразу очерчивают вот эти рамки, что рассматривают меня исключительно для секса… я, кажется, понимаю, что дело в том, как я общаюсь, но иногда мне кажется, что дело ещё и в возрасте.

(Автор думает, что видит без короны. Но в трех строчках — и корона, и внешний локус. Видите, где?)

По поводу одного диалога, который я ей показала, она мне сказала, что это я сама очерчиваю эти рамки, якобы мне стыдно признаться, что я хочу серьезных отношений и детей.

(Подруга считает, что надо рассказывать в начале знакомства, что вам хочется детей? Она читает блог не зря)

Хочу привести этот диалог дословно, вдруг повезет попасть на разбор!

Исходные данные: 36 лет, в разводе (это в анкете не указано), владею 2,5 языками, не считая русского, есть кошка (тоже в анкете не указано).

(И половинку языка не забыла, и кошку. Какое это имеет отношение к теме знакомства? Ни слова про работу, образование, жилье)

Из фото: 2 фото меня — 1 с лицом и 1 в платье, чтобы было видно, что не фитоняшка, но и не жирная, грудь — 4 размер, платье без выреза (с вырезом вещи не ношу) и остальные фото просто виды из путешествий.

(Виды из путешествий без вас — это какая-то ерунда. Какая цель у таких фото?)

Он: 33 года, рост 190.

Диалог:

Он: Привет))) Живешь или отдыхаешь в ***?

Я: Привет. Живу. А ты?

Он: Тоже. Давно в *** (*без вопросительного вопроса)

Я: Откуда приехал? Чем любишь заниматься в свободное время? Рост у тебя классный)

(Автор сразу задала парню встречный вопрос, и это хорошо. Но дальше она не дала парню даже опомниться, накинулась на него с разноплановыми вопросами. И сразу же — про свободное время. И тут же комплимент из серии «ты мне подходишь». Парень пока еще не знает, подходит ли ему она, но она уже нетерпеливой рукой ухватила его за штанину)

Он: Спасибо 🙂 А у тебя какой рост?

Я: 165)

Он: Архитектор. Играю в футбол. Гуляю с друзьями. Люблю лето, море, мясо и хачапури 🙂

Я: Мясо и хачапури это дааа 🙂 А в бильярд не играешь?

(Ему пришлось отчитаться как у следователя. Он попытался пошутить про еду и она тут же дала понять, что покушать тоже очень любит и готова идти есть хоть сейчас. Очень голодная девушка. Для альтернативы сразу же предложила поиграть в бильярд, чтобы у парня был выбор. В общем притиснула его бюстом. 4-го размера)

Он: Нет. Муж, дети, домашние животные есть? 🙂

Я: Есть домашнее животное 🙂 А у тебя?)

Он: У меня всё по нулям. А кого хочешь найти здесь? (три смайлика)

Я: Любовь всей моей жизни

Я: Шутка) (он лайкает слово шутка)

Я: Ты лайкнул слово шутка?)

(Уровень душности этой девушки — 9 баллов из 10. Она сразу дала понять, что планы ее очень серьезны и хлеборезка открыта максимально. Но тут же испуганно дала понять, что готова отказаться от всех своих планов и перевести в шутку. И даже лайк его заметила и ему озвучила. Не хочет прикрыть решето. И обратите внимание. Она не просто вела этот глупый диалог, она его и на разбор прислала, то есть считает, что он — ничего такой)

Я: Здесь просто знакомлюсь, буду рада как новым друзьям, так и чему-то более серьезному, наверное. А ты что ищешь? Странный вопрос однако…

(Видите, что такое решето? Это когда вы задаете вопрос и тут же сами анализируете вслух этот свой вопрос. Вы с кем разговариваете, автор? Со внутренней няней?)

Он: Никого не терял. Поэтому никого целенаправленно не ищу. Для начала общение, а там уже будет видно. Ничего не исключаю. Всё может быть. Может что-то серьезное. А может будет сильная взаимная химия и секс (три смайлика).

Я: О, я запомню вот это «никого не терял», а то меня всегда в ступор этот вопрос ставит «кого здесь ищешь».

(Она запомнит этот штамп)

Он: 3 смайлика

Я: 1 смайлик

Он: Сейчас в отношениях?

Я: Нет. А ты?

Он: Недавно расстался с девушкой. Серьезные отношения ещё не хочу наверное. Нужен перерыв (3 смайлика

Я: А тебя уже кто-то пригласил в серьезные отношения?

(Видна большая корона равенства на авторе?)

Он: Здесь? Ааа… Ты не пригласила (3 смайлика)

Я: Я? нет, конечно

(Она так обозлилась на него за отказ от серьезных отношений, что теперь отвечает пожестче, но звучит все равно снизу)

Он: Хочешь проверить химию? (*снова 3.. — улыбчивый парень, однако)

Я: Как?

Он: Встретиться, пообщаться вживую. Если возникнет взаимная симпатия, попробуем что-то большее.

Я: Как будто, если она возникнет, возможен другой вариант развития событий)

Он: Ты логичная девушка

Я: Пятерка мне?)))

(Здесь у нее опять корона равенства, она готова проверить химию, как будто ее задача — потрахаться. Ну и счастлива, что он ее похвалил. Вроде и иронизирует над его оценкой, но ставит кучу смайликов и получается радостная Ученица)

Он: Да. Тебе интересна такая идея? Но только всё по взаимному согласию)

Я: Как будто возможно не по взаимному) Да, идея интересна.

(Опять вроде и иронизирует над ним, но поспешно соглашается, чтобы не потерять шанс. А он почти прямолинейно говорит, что если она ему понравится в реале, он ее готов трахнуть)

Он: Что сейчас делаешь?

Я: Спать собираюсь. Спокойной ночи. Мне понравилось с тобой переписываться. Была бы рада встрече)

Он: Ок. Встретимся как нибудь?

Я: Да

Он: Спокойной ночи.

(Властно обрывает диалог. Но милостиво сообщает ему, что он ей понравился и приглашает его на встречу. Это понятно? Он оказывается в роли того, что уступает ее приглашению. Отобрала у парня активную роль. И он теперь сто раз подумает, нужна ли ему эта доярка, даже для разовой «химии»)

Вот такой диалог… Я подруге говорю, что, кажется, он арию мертвого жука уже на опережение начал петь, а она мне, что это я сама из двух озвученных им вариантов выбрала второй про химию и секс. Что нужно было сразу ему говорить, что да, я хочу серьезных отношений и типа зачем нам тогда встречаться и общаться, если он со мной ничего большего не рассматривает.

(Автор приводит слова подруги, чтобы показать, что та еще глупей, чем она. Да. Но что в этом хорошего?)

А я говорю: а как об этом можно говорить и мы вообще даже ещё ни разу не виделись… В случае встречи, я бы просто с ним общалась, училась бы держаться в границах, следила бы за своими багами.

(Она училась бы держаться в границах, как и в переписке, держа в одной руке щипцы, а в другой — пустое ведро. И следила бы за багами, продолжая свою партию Ученицы и Оправдашки, Штурмана и Училки)

Работа у меня такая, что я очень мало встречаю людей противоположного пола и там только рабочее общение, да ещё и дистанционно. И то, что он, например, хотел бы серьезные отношения с девушкой моложе (похоже на лаз в голову), не делает его моим врагом или обидчиком, мы бы просто пообщались, а там мало ли как сложится (кажется, похоже на начало роста короны Победительницы).

(Он хотел бы отношения с девушкой моложе, это не лаз в голову. Если часики взрываются, надо искать отношений с мужчинами на десять лет старше, холостыми или в разводе, у которых нет детей или взрослый ребенок. Но их тоже нельзя хватать щипцами и тянуть на свидание. Нужно дать им возможность пригласить самим. Интересно, что рапунцели умеют только сидеть надувшись в башне или кидаться вниз и сразу же вцепляться в штанину. Не умеют просто открывать границы и отвечать нормальными шагами на шаги. Как думаете, почему так?)

Вот как-то так. Хотя, в целом у меня не очень приятное впечатление от диалога, такое ощущение, что обо мне сделали выводы и отнесли меня к определенной категории даже без личной встречи, а значит дело в том, что я говорю при общении, но что именно не так, не совсем понимаю.

(Совсем не понимаете)

Спасибо Вам за всё!

Источник: Эволюция

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет