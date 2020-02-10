Кристен Уиг сравнили с лобстером из-за неудачно выбранного платья для церемонии «Оскар»

В Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения «Оскара». 46-летняя голливудская актриса Кристен Уиг появилась на мероприятии в неудачно выбранном наряде. Публика сравнила ее с лобстером.

Американская знаменитость разместила на своей страничке в Instagram снимок с церемонии вручения «золотой статуэтки». Уик появилась на красной дорожке в удлиненном платье красного цвета с тянущимся по полу шлейфом от модного дома Valentino, черных перчатках и бежевых туфлях французского бренда Christian Louboutin.

Пользователи Сети начали активно обсуждать внешний вид актрисы, многим она показалась похожа на «лобстера» или «пасту с помидорами». Поклонники творчества Уик посоветовали ей срочно сменить стилиста. Звезда всегда появляется на публике в удачно подобранных нарядах, но в этот раз ее внешний вид вызвал у многих, вместо восхищения, только улыбки и насмешки.

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