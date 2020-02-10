Кристен Уиг сравнили с лобстером из-за неудачно выбранного платья для церемонии «Оскар»

Кристен Уиг сравнили с лобстером из-за неудачно выбранного платья для церемонии «Оскар»

10.02.2020, 22:04, Разное

В Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения «Оскара». 46-летняя голливудская актриса Кристен Уиг появилась на мероприятии в неудачно выбранном наряде. Публика сравнила ее с лобстером.
Американская знаменитость разместила на своей страничке в Instagram снимок с церемонии вручения «золотой статуэтки». Уик появилась на красной дорожке в удлиненном платье красного цвета с тянущимся по полу шлейфом от модного дома Valentino, черных перчатках и бежевых туфлях французского бренда Christian Louboutin.

Пользователи Сети начали активно обсуждать внешний вид актрисы, многим она показалась похожа на «лобстера» или «пасту с помидорами». Поклонники творчества Уик посоветовали ей срочно сменить стилиста. Звезда всегда появляется на публике в удачно подобранных нарядах, но в этот раз ее внешний вид вызвал у многих, вместо восхищения, только улыбки и насмешки.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика