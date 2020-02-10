Опубликован трейлер нового кинофильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского

На просторах интернета опубликован трейлер новой киноленты Данилы Козловского — «Чернобыль. Бездна». В центре сюжета – трое рабочих атомной электростанции, которым через несколько дней после взрыва четвертого энергоблока необходимо спуститься в затопленные помещения для предотвращения следующей детонации.
В описании к видеоролику указано, что «Чернобыль. Бездна» является первым масштабным российским фильмом, рассказывающим об аварии на АЭС, а также о людях, ценой своей жизни предотвративших глобальную катастрофу, и спасших европейский континент от участи 30-километровой
зоны отчуждения. Козловский является не только режиссером и одним из продюсеров фильма, он также исполняет главную роль.
Помимо него, в киноленте снимаются Оксана Акиньшина, Равшана Куркова и Николай Козак. Съемочный процесс проходил в Москве, Венгрии и Хорватии. Поначалу картине дали название «Когда падали аисты». Фильм должен дебютировать в российском прокате уже в октябре.
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