Breaking Defense — танки НАТО оказались слишком тяжёлыми для войны с Россией

Между США и победой в потенциальном конфликте с Россией встанет естественное препятствие в виде множества рек и отсутствия укреплённых мостов в Восточной Европе, предупреждает Breaking Defense. По данным интернет-издания, большинство мостов в этом регионе не выдержат 60-тонные танки НАТО.



Reuters

В отличие от большинства вооружённых действий, в которых с начала нового столетия приняли участие вооружённые силы США, любой возможный конфликт с Россией развернётся в Восточной Европе, на обширной равнине со множеством рек. Как отмечает Breaking Defense, именно реки и недостаточно крепкие мосты через них станут основным естественным препятствием американской армии в борьбе с Россией.

В то время как страны Западной Европы укрепляли мосты на своей территории так, чтобы они могли выдержать более чем 60-тонные танки НАТО, мосты в Восточной Европе строились из расчёта 45-тонных советских танков T-72.

Таким образом, весящему более 60 тонн боевому танку США M1 Abrams, а также британскому Challanger II, немецкому Leopard II и даже французскому Leclerc будет опасно пользоваться многими мостами.

В частности, множество рек и почти полное отсутствие мостов интернет-издание увидело в Польше.

«Инфраструктура Польши отличается от той, что мы можем видеть в некоторых других европейских странах. Множество мостов подходят исключительно под максимальный вес в 50 тонн, иногда 60 тонн. В случае если вес превосходит 60 тонн, каждый мост или виадук должен быть оценён с точки зрения транспортной проходимости», — предупреждает одно из руководств для дальнобойщиков.

Breaking Defense отмечает, что, несмотря на то что американские инженерные войска обладают возможностями наводить мосты в ходе боевых действий, эти возможности слишком ограничены, чтобы справиться даже с одной из крупных восточноевропейских рек.

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