Более 100 американских военных пострадали во время ракетной атаки Ирана в январе – Reuters

Более 100 американских солдат пострадали в ходе ракетной атаки Ирана на военную базу в Ираке в ночь на 8 января. У них диагностировали черепно-мозговые травмы, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

Официально Пентагон не подтверждал такое количество пострадавших. 30 января спикер ведомства заявил, что зафиксировано 64 случая ЧМТ, информировал телеканал NBC News.

По словам собеседника Reuters, солдаты жалуются на головные боли, головокружение, чувствительность к свету и тошноту. Эти симптомы проявляются не сразу после травмы; кроме того, задержка с передачей данных вызвана процедурой, действующей в войсках.

Чиновники Пентагона неоднократно заявляли, что не пытались свести к минимуму или скрыть информацию о сотрясениях мозга после ракетной атаки. Источник агентства предполагает, что новые данные будут озвучены в ближайшее время.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции сообщил об обстреле американской авиабазы Аль-Асад в Ираке. Операцию, в ходе которой выпущены «десятки ракет», в Иране назвали «Мученик Сулеймани». Позже в Пентагоне проинформировали, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ни один американский военный не пострадал. Затем в Пентагоне сообщили об 11 контуженных.

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что Багдад получил официальное устное сообщение от Ирана о предстоящих ракетных ударах по американским военным базам в Ираке.

Действия Ирана были ответом на убийство командира элитного подразделения КСИР «Аль-Кудс» генерал-майора Касема Сулеймани. Он погиб в ночь на 3 января в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в Ираке.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

Спустя несколько часов после ракетной атаки на базу Аль-Асад иранская ракета сбила пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины», вылетавший из аэропорта Тегерана.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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