Нафтогаз добивается от России компенсации за крымские активы

КИЕВ – В Украине завершают подготовку к очередному представлению документов в рамках арбитражного процесса против России в отношении активов в Крыму. Об этом на своей странице в Фейсбуке 10 февраля написал исполнительный директор Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Он отметил, что речь может идти о восьми миллиардах долларов, включая проценты.

«Премьер-министр Украины в своем письме к Наблюдательному совету Нафтогаза отметил, что договоренности с Газпромом стали возможными «благодаря достигнутым политическим руководством государства договоренностям на межгосударственном уровне». Если это означает веру в то, что такие договоренности имели определяющую роль, то было бы хорошо, если бы политическое руководство государства прямо сейчас достигло договоренность на межгосударственном уровне по уплате нам Россией компенсации за потерю активов в Крыму (примерно восемь миллиардов долларов, включая проценты)», – написал Юрий Витренко.

Юрий Витренко подчеркнул, что в «арбитраже по активам в Крыму нам противостоит государство Российская Федерация, а не Газпром».

«И поэтому этот арбитраж не подпадает под соглашение об урегулировании с Газпромом, которое Нафтогаз заключил в декабре 2019 после того как Газпром выполнил решение Стокгольмского арбитража оплатить нам компенсацию в размере 4,6 миллиардов долларов (плюс четыреста млн долларов процентов на дату окончательного расчета), и согласился продолжить транзит газа», – заявил исполнительный директор НАК 2Нафтогаз Украины».

О других проблемах с Газпромом

Юрий Витренко заявил, что представители Нафтогаза изучают также «наиболее насущные потенциальные проблемы в отношениях с Газпромом».

«Европейские компании, которые покупают газ у Газпрома, не могут перенести точки передачи газа по текущим контрактам на границу Россия – Украина; независимые от Газпрома газодобывающие компании не могут экспортировать газ из РФ; независимые от Газпрома компании не могут осуществлять транзит газа из Средней Азии через территорию РФ», – подчеркнул Юрий Витренко.

Юрий Витренко напомнил, что долговые обязательства компании Росукрэнерго нанесли Нафтогазу «значительные убытки».

Напомним, что 30 декабря 2019 года НАК «Нафтогаз Украины» и российский ПАО «Газпром» подписали новый контракт о транзите газа сроком на пять лет. По условиям контракта, общий объем гарантированных транзитных поставок в 2020 году будет на уровне 65 млрд кубометров и по 40 миллиардов кубометров газа в последующие четыре года.

Транзитный контракт и крымские активы

Руководитель программ Аналитического центра «Дикси Групп» Роман Ницович отмечает, что новый газовый контракт был заключен после того, как стороны договорились урегулировать и отозвать все иски, Россия провела выплату по арбитражным решениям.

«Все другие претензии могут появиться, а в случае с захваченными активами в Крыму, Россия, а не Газпром, выступает ответчиком. Нет прецедентов в данном случае, которые могут останавливать или влиять на действия Нафтогаза по защите своих законных интересов в международных судах. Потому я бы не связывал подписанный транзитный контракт, с желанием Нафтогаза вернуть свое имущество на аннексированной территории», – говорит Роман Ницович корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

Роман Ницович подчеркивает, что украинская сторона неоднократно указывала на необходимость отстаивать свои права в русле политико-дипломатического урегулирования споров и конфликтов.

«И заявления представителей Нафтогаза укладываются в эту канву – политико-дипломатическим путем урегулировать проблему имущества на оккупированных территориях. Это вполне законно и возможно, используя все необходимые юридические механизмы», – считает Роман Ницович.

По его мнению, желание Украины решить имущественную проблему в Крыму не повлияет на существующий контракт с Газпромом, поскольку российский газовый монополист заинтересован в существующем транзите газа через Украину в страны Евросоюза.

Иски к России через призму существующих контрактов

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич считает, что судебные споры по «газовым вопросам» после заключения взаимовыгодного контракта между Украиной и Россией «позитива к отношениям двух стран не добавят».

«Те иски, которые были поданы по поводу Крыма, имеют полное право быть, есть утраченные активы, у страны есть намерения их вернуть, в том числе и в нефтегазовой системе. Будут ли они возвращены – это вопрос, но очевидное право такое есть», – говорит Дмитрий Марунич корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

Вместе с тем, он считает, что желание обсудить возможность «точки передачи газа» или поднять истории с обязательствами Росукрэнерго могут вызвать ответные действия со стороны России.

«Это может рассматриваться как демарш после того, как был достигнут комплекс взаимоотношений с Газпромом, был урегулирован и рассмотрен спор между сторонами. Кстати, это может рассматриваться и как демарш по отношению к украинской власти, которая сделала не меньше, чем менеджеры Нафтогаза, чтобы урегулировать отношения с Россией в газовой сфере», – подчеркивает Дмитрий Марунич.

По словам эксперта, на фоне существующих газовых договоренностей, любая попытка вынести на обсуждение существующие контракты будет вызывать реакцию сторон.

«Сложно сказать, чем продиктованы действия топ-менеджеров Нафтогаза, которые делают подобного рода заявления», – отмечает Дмитрий Марунич. По его словам, это может быть реакция на желание президента Украины направить полученные от Газпрома средства по Стокгольмскому арбитражу на инфраструктурные проекты.

Планы президента Украины

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский предложил направить средства в размере 2,9 миллиардов долларов, которые НАК «Нафтогаз Украины» получила от компании Газпром, на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины.

«Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог – это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность. Один из планов – построить более двухсот приемных отделений медицинской помощи по всей Украине, – отметил 4 февраля 2020 года президент Владимир Зеленский.

Он предложил Кабинету министров подготовить в двухнедельный срок необходимые проекты документов, сообщает пресс-служба президента Украины.

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