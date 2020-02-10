В РФ появилась обновленная модель Kia Optima

В РФ поступили первые экземпляры обновленной модели Kia Optima.

Вместе с тем уже к августу указанная модель поступит в свободную продажу у местных дилеров. Однако эксперты прогнозируют, что в скором времени станет возможным оформить предварительный заказ на указанную новинку для российских покупателей. Первые машины Kia Optima в настоящее время можно рассмотреть в фирменных обучающих центрах Kia Academy.

Распознать новинку можно форме крыши, обновленной решетке радиатора, а также модернизированной оптике и задним фонарям. Кроме того, в салоне установлен увеличенный экран мультимедийного комплекса с продвинутыми опциями. Новинка обладает камерой кругового обзора, а также системой подогрева и обдува сидений.

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