США пожаловались на сближение российских спутников с американским

Вашингтон обеспокоен произошедшим недавно сближением спутников РФ и США, сообщил глава командования американскими Космическими силами генерал Джон Реймонд.
По американской версии, в январе спутники, получившие обозначения «Космос 2542» и «Космос 2543», оказались рядом с USA-245 (KH-11), входящим в разведывательную систему Keyhole/CHRYSTAL. Американский спутник может наблюдать за поверхностью всей планеты, передает ТАСС со ссылкой на Time.
Сближение спутников в США сочли «необычным и вызывающим озабоченность», Вашингтон сообщил о возможности возникновения «опасной ситуации». Для Реймонда «совершенно очевидно, что РФ создает для себя возможности», позволяющие «использовать в своих интересах тот факт», что США «полагаются на космические системы для обеспечения американских интересов».
Свою обеспокоенность США выразили по дипломатическим каналам.
Time пишет, что прежде военные США не сообщали публично о непосредственных угрозах конкретным спутникам со стороны противника. Издание считает, что РФ может получать высококачественные изображения американского спутника во время выполнения им задач по разведке в глубине территории.
В Time также высказывается предположение, что орбиты российских спутников дают этим аппаратам возможность определить, за какими объектами наблюдает спутник США.
Подчеркивается, что РФ не нарушала каких-либо соглашений, так как в данной сфере соглашения не выработаны.
Напомним, глава стратегического командования НАТО по трансформации генерал Андре Ланата заявил, что западным странам грозит опасность в космосе, так как неподалеку от их спутников проводят маневры российские и китайские космические аппараты.
Издание MIT Technology Review заявляло, что странные маневры, которые совершил российский спутник «Космос 2542», свидетельствуют о том, что он следит за американским спутником-шпионом.
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