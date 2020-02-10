Врача-уролога обвиняют в надругательствах над 109 детьми и подростками

57-летний уролог из Зальцкаммергута (Австрия) обвиняется в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних. По данным следствия, его жертвами стали 109 несовершеннолетних.
Преступные действия мужчина совершал в период с 2000 года до его ареста в январе 2019 года. Сорока мальчикам на момент совершения надругательств над ними не было четырнадцати лет. Мужчина действовал в ряде регионов Австрии, а также в Египте.
Кроме того, установлено, что злоумышленник склонял нескольких людей к записи порнографических видео с участием несовершеннолетних, давал детям коноплю. Известно, что в одном случае мужчина предлагал несовершеннолетнему вознаграждение за интимные услуги.
Следствие считает, что в результате действий врача как минимум трое жертв получили серьезный ущерб для своего здоровья.
Как сообщает Kronen Zeitung, урологу грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Его могут поместить в специальное учреждение для преступников с психическими расстройствами.
Ранее сообщалось о педофиле-хирурге из Франции. В ходе расследования выяснилось, что его жертвами стали почти 350 несовершеннолетних.
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