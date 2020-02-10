Еле уловимые улыбки и напряженная подготовка к боям: Минобороны представило уникальный фотопроект

Минобороны опубликовало уникальные фотографии советских полководцев. Новый документальный проект ведомства "Полководцы Победы" рассказывает о роли маршалов и генералов Красной армии на завершающих этапах Великой Отечественной войны.

Семейный архив Татьяны Еременко. На снимке отец. В апреле 1945-го еще генерал армии. Командующий войсками 4-го Украинского фронта Андрей Еременко на наблюдательном пункте. Операция по штурму Моравской Остравы, после которой будут освобождены Словакия и восточные районы Чехии.

"Всегда на передовой, поэтому два раза был ранен очень тяжело. Потому что всегда в войсках", — говорит Татьяна Ееременко, дочь маршала Советского Союза.

Или вот еще редкое фото. Май 1945-го. Прага, генерал Еременко осматривает знамёна и штандарты гитлеровских войск, которые отправят в Москву.

"Нужно было подготовить войска. И штандарты нужно было, которые бросали к подножью Кремлевской стены", — поясняет его дочь.

Уникальные снимки проекта "Полководцы Победы". Последние дни войны и первые после нее.

Вот Жуков еще на военном совете 1-го Белорусского фронта. А вот уже во взятом Берлине с маршалом Рокоссовским и британским фельдмаршалом Монтгомери. На этом фото бойцы качают командарма Белобородова после награждения второй звездой Героя. А на этом маршал Конев, окруженный жителями Праги.

"Восхищенные мужеством советских солдат и мастерством полководцев, жители Праги планировали как воздать должное победителям", — пояснил Григорий Герасимов, доктор исторических наук, научный консультант Тульского государственного музея оружия.

Неподдельные эмоции, которые скрывались за сухими донесениями с фронтов. Едва уловимые улыбки на лицах будущих победителей. И напряженная подготовка к решающим сражениям.

Вот летчик-ас Александр Покрышкин перед очередным боевым вылетом. На этом фото еще полковник.

"Во время войны его имя гремело". – вспоминает Василий Решетников, Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны, командующий Дальней авиацией в 1969-1980 годах.

Рассматривая фотографии, другой легендарный летчик Василий Решетников — в его честь даже назван один из ракетоносцев Ту-160 — вспоминает и свой боевой путь на фронтах Великой Отечественной. До Берлина ветеран не дошел. Долетел. 10 мая.

"Я был зам командира полка тогда. Вкатили "Виллис" в Си-47 и помчали в сторону Берлина", — вспоминает прославленный летчик.

Парады в освобождённых городах, торжественные приемы в честь советских полководцев. Но радость Победы не затмевала и горечь утрат. Командующий войсками 2-го Украинского фронта маршал Родион Малиновский закладывает памятник погибшим красноармейцам. Будапешт, 1945-й.

"Те, кто командовали фронтами во время Великой Отечественной, они были чаще всего солдатами на Первой мировой. И они очень хорошо знали, каково солдату", — говорит Наталья Малиновская, дочь маршала Советского Союза.

Большая часть этих фотографий находилась только в семейных архивах. Теперь доступ открыт всем.

Источник: Вести

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