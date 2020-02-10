Шовковский не стал комментировать свое возможное назначение в правительство

Один из тренеров сборной Украины по футболу, в прошлом – знаменитый вратарь Александр Шовковский не стал комментировать информацию о своем возможном назначении министром спорта страны.
«Я ничего не могу вам сказать по этому поводу», – заявил Шовковский изданию «ГОРДОН».
5 февраля «Украинская правда» сообщила, что Офис президента Украины размышляет над разделением Министерства культуры, молодежи и спорта Украины на отдельные ведомства. Должность министра спорта или главы профильного госагентства могли бы предложить Шовковскому, рассказали источники издания.
9 февраля премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что ему принадлежит идея предложить бывшему голкиперу сборной Украины должность министра спорта, однако эта тема пока что серьезно не обсуждалась.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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