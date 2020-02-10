США обвинили китайских хакеров во взломе Equifax

Соединенные Штаты обвинили четырех китайских военных хакеров в совершении атаки на Американское бюро кредитных историй Equifax в 2017 году, затронувшей данные почти 150 миллионов американских граждан, сообщил в понедельник генеральный прокурор Уильям Барр.

«Это было целенаправленное и масштабное посягательство на личные данные американских граждан», – заявил Барр, объявляя о выдвижении обвинений четырем членам Народно-освободительной армии Китая в связи с одной из самых крупных утечек данных в истории США.

Посольство КНР в Вашингтоне пока не дает комментариев.

Власти США в последние годы проводят решительную кампанию по борьбе с китайским шпионажем. С 2018 года большое количество китайских чиновников, бизнесменов и ученых были уличены в попытках получить доступ к американской секретной информации.

В результате атаки на Equifax были скомпрометированы личные данные более 147 миллионов человек.

Хакеры работали в системе Equifax несколько недель, взламывая компьютерные сети, похищая секретную информацию компании и личные данные.

В целях скрыть местонахождение хакеров трафик перенаправлялся примерно по 34 серверам, расположенным в 20 разных странах.

Глава Equifax Марк Бегор выразил благодарность Минюсту: «Обнадеживает, что наши федеральные правоохранительные органы с должной серьезностью относятся к киберпреступности, в особенности спонсируемой на государственном уровне».

По словам официальных лиц, китайские хакеры стояли и за атакой на Управление кадрами, которая была обнаружена в 2015 году и поставила под угрозу личные данные более 22 миллионов бывших и действующих сотрудников федеральных учреждений.

Также китайских хакеров подозревают в атаке на гостиничную сеть Marriott.

Сенатор-республиканец Бен Сасс, состоящий в комитете по разведке, призвал принять более активные меры по борьбе с китайскими хакерами.

«Коммунистическая партия Китая не остановится ни перед чем в своих попытках похитить и использовать американские данные. Эти обвинения – хорошая новость, но нам нужно приложить больше усилий, чтобы защитить данные американцев», – заявил он.

Атака на Equifax в силу своего масштаба повлекла за собой серьезные последствия как для компании, так и для всей кредитной индустрии.

Политики и организации по защите прав потребителей высказывают беспокойство по поводу того, что частные компании хранят такое количество личных данных пользователей. Сенатский Комитет по банкам и Комитет по финансовым услугам Палаты представителей рассматривают законопроекты, обязывающие компании более тщательно защищать пользовательские данные.

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