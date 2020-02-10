Усик перенес бой против Чисоры. У украинского боксера травма

Усик перенес бой против Чисоры. У украинского боксера травма

10.02.2020, 21:30, Новости дня

Украинский боксер и бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик не сможет подраться с британцем Дереком Чисорой. Их бой был запланирован на 28 марта 2020 года, однако этого не состоится.

Украинец получил травму локтя и теперь вынужден сообщить о том, что поединок придется перенести. Как сообщает Чемпионат.Com, подразумевается, что теперь боксеры смогут выйти на ринг в мае.

Бой Усик – Чисора планируется провести в Англии – либо в Лондоне, либо в Манчестере. Отметим, что победитель предстоящего поединка получит возможность провести бой с британским чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Энтони Джошуа.

Источник: Вести



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