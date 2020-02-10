Фантастический мотоцикл в стиле мультфильма «Трон» появился в продаже

Благодаря электрификации транспортных средств новая эра настала и в сегменте мотоциклов. Количество проектов по разработке экологически чистых продуктов с футуристическим дизайном растет с каждым годом. Двум братьям из Neutron от Parker Brothers удалось создать мотоцикл, вдохновленный мультфильмом «Трон».

Поначалу транспортное средство оснастили мотором от Suzuki, однако затем изменили свое решение, внедрив электрический силовой агрегат, имеющий тяговую литий-ионную батарею. Максимальная скорость мотоцикла – чуть более 105 км/час. На демонстрации новой модели зрители отметили не только характеристики байка, но и его футуристический дизайн – поначалу они и вовсе подумали, что перед ними стоит прототип.

На рынке появятся сразу 3 варианта мотоцикла стоимостью в 55, 65 и 75 тысяч долларов, а их ежегодный тираж ограничен 25 экземплярами. Примечательно, что в продаже сейчас остался лишь один байк из линейки Silver Edition.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет