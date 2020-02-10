Роспотребнадзор опроверг данные о 24-дневном инкубационном периоде коронавируса

Время от заражения до проявления первых симптомов болезни, вызванной новым коронавирусом, составляет 14 дней, а не 24, как сообщали ранее исследователи, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ранее Sina со ссылкой на научную статью, опубликованную на medRxiv.org, сообщила, что максимальный инкубационный период пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией, может составлять 24 дня.
«Официальные данные, которые сегодня опубликованы нашими китайскими коллегами, подтвержденные Всемирной организацией здравоохранения, (свидетельствуют о том, что, – прим. ВЗГЛЯД) это 14 дней – (продолжительность, – прим. ВЗГЛЯД) инкубационного периода. Ровно с этим периодом связан любой карантин, в данном случае 14 дней для этой инфекции», – приводит слова главы ведомства ТАСС.
По данным на понедельник, на материковой части КНР жертвами новой коронавирусной пневмонии (NCP) стали 908 человек, 40 тыс. 171 заражены. При этом состояние 6,4 тыс. человек оценивается как тяжелое.
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что текущая ситуация с короновирусом – это только «верхушка айсберга.
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