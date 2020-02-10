Трамп связал успех РФ в создании гиперзвуковых ракет с Обамой

Трамп связал успех РФ в создании гиперзвуковых ракет с Обамой

10.02.2020, 21:26, Новости дня

Россия могла освоить новые ракетные технологии с помощью информации, полученной из планов администрации бывшего президента США Барака Обамы, сообщил американский лидер Дональд Трамп.

«Могу рассказать вам, как они получили доступ (к технологиям). Они получили их, возможно, из планов администрации Обамы», – передает его слова «Интерфакс».

Трамп отметил, что тогда Вашингтон не претворял подобные планы в жизнь.

«И это очень плохо», – сообщил президент США.

Он также сообщил в понедельник, что американские военные располагают «супербыстрыми» ракетами.

До этого был опубликован проект бюджета на 2021 финансовый год Белого дома, в котором 3,2 млрд долларов предполагается выделить на создание гиперзвуковой ракеты.



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