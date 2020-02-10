Белый дом представил бюджет на 2021 год в $4,8 трлн

Администрация президента США представила Конгрессу проект федерального бюджета на 2021 год на сумму $4,8 трлн. Из документа следует, что страна намерена увеличить расходы на оборону c $738 млрд до $740,5 млрд. Оособое внимание планируется уделить обновлению вооруженных сил, в частности разработке новых космических комплексов вооружения и систем управления войсками.
Китай и РФ упоминаются как конкурирующие национальные государства.
«Бюджет президента Трампа на 2021 год отдает приоритет роли казначейства в укреплении сильной экономики в Соединенных Штатах. Он дозволяет ему продолжать осуществлять закон о сокращении налогов и рабочих местах, что положительным образом скажется на американских рабочих, семьях и бизнесе», — говорится в сообщении главы Минфина Стивена Мнучина.
В июле 2019 администрация США и лидеры Конгресса смогли согласовать проект федерального бюджета на следующие два года. Соглашение предполагало значительное повышение военных и социальных расходов.
Президент США тогда назвал предложенный проект бюджета «настоящим компромиссом».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Стрелку часов Судного дня перевели на 20 секунд, до полуночи осталось 100 секунд / 23 января
- Участники берлинской конференции предложили начать восстановление Ливии / 20 января
- Политолог сравнил путинские поправки в Конституцию с «защитой от дурака» / 28 января
- Очереди на границе со странами ЕС уменьшаются – Госпогранслужба Украины / 12 января
- Задержаны подозреваемые в убийстве журналиста Шеремета / 12 декабря
- NTD — магазины Виндзора спешно распродают сувениры с изображением Гарри и Меган / 22 января
- Политик с неонацистским прошлым покинул партию Меркель / 20 декабря
- Глава Ингушетии распустил правительство второй раз за пять месяцев / 27 января