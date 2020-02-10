Белый дом представил бюджет на 2021 год в $4,8 трлн

Белый дом представил бюджет на 2021 год в $4,8 трлн

10.02.2020, 21:24, Новости дня

Администрация президента США представила Конгрессу проект федерального бюджета на 2021 год на сумму $4,8 трлн. Из документа следует, что страна намерена увеличить расходы на оборону c $738 млрд до $740,5 млрд. Оособое внимание планируется уделить обновлению вооруженных сил, в частности разработке новых космических комплексов вооружения и систем управления войсками.

Китай и РФ упоминаются как конкурирующие национальные государства.

«Бюджет президента Трампа на 2021 год отдает приоритет роли казначейства в укреплении сильной экономики в Соединенных Штатах. Он дозволяет ему продолжать осуществлять закон о сокращении налогов и рабочих местах, что положительным образом скажется на американских рабочих, семьях и бизнесе», — говорится в сообщении главы Минфина Стивена Мнучина.

В июле 2019 администрация США и лидеры Конгресса смогли согласовать проект федерального бюджета на следующие два года. Соглашение предполагало значительное повышение военных и социальных расходов.

Президент США тогда назвал предложенный проект бюджета «настоящим компромиссом».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика