Белый дом представил бюджет на 2021 год в $4,8 трлн

Администрация президента США представила Конгрессу проект федерального бюджета на 2021 год на сумму $4,8 трлн. Из документа следует, что страна намерена увеличить расходы на оборону c $738 млрд до $740,5 млрд. Оособое внимание планируется уделить обновлению вооруженных сил, в частности разработке новых космических комплексов вооружения и систем управления войсками.

Китай и РФ упоминаются как конкурирующие национальные государства.

«Бюджет президента Трампа на 2021 год отдает приоритет роли казначейства в укреплении сильной экономики в Соединенных Штатах. Он дозволяет ему продолжать осуществлять закон о сокращении налогов и рабочих местах, что положительным образом скажется на американских рабочих, семьях и бизнесе», — говорится в сообщении главы Минфина Стивена Мнучина.

В июле 2019 администрация США и лидеры Конгресса смогли согласовать проект федерального бюджета на следующие два года. Соглашение предполагало значительное повышение военных и социальных расходов.

Президент США тогда назвал предложенный проект бюджета «настоящим компромиссом».

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