«Мужчина со стажем»: Фанатов рассмешила реклама тонометра от Андрея Григорьева-Апполонова

«Мужчина со стажем»: Фанатов рассмешила реклама тонометра от Андрея Григорьева-Апполонова

10.02.2020, 21:21, Разное

Популярный исполнитель Андрей Григорьев-Апполонов опубликовал на своей странице в Instagram рекламу швейцарского тонометра, став из-за этого объектом насмешек со стороны поклонников. На опубликованной фотографии он держит в руке прибор для измерения давления.
В подписи к посту певец отметил: «Ключевой барометр самочувствия, необходимый каждому мужчине со стажем, — это тонометр!» Кроме того, артист заявил: из-за регулярных гастролей и концертов необходимо измерять давление как можно чаще, поэтому, он взял тонометр даже на отдых. Затем «рыжий из Иванушек» перечислил преимущества устройства.

Впрочем, интернет-пользователи не оценили данную публикацию, начав подшучивать над исполнителем. Некоторые подписчики отметили, что на снимке Григорьев-Апполонов напоминает пожилую женщину. Многие также сетовали на то, насколько постарел артист, раз ему приходится так часто измерять давление и рекламировать тонометр.



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