Скандалы: «Последний герой» повел себя не геройски

Охотницу на олигархов Настю Рыбку выгнали с реалити-шоу после первой ночи
Охотница за олигархами присоединилась к команде звезд в первом же выпуске после того, как они выиграли испытание и в качестве приза выбрали возможность пополнить племя еще одним участником. Однако, как только знаменитости узнали, что к ним присоединится Рыбка, они отказались «общаться с эскортницей». Модели пришлось ночевать отдельно, поскольку мужчины боялись, что о них могут пойти компрометирующие слухи.
Организаторы шоу предложили Рыбке уйти в команду зрителей, но та испугалась, что они поступят с ней таким же образом. В итоге модель покинула проект. Судя по снимкам из ее Instagram-аккаунта, после изгнания она уехала отдыхать на Бали.
Ранее сообщалось, что Рыбка станет участницей реалити-шоу «Последний герой. Зрители против звезд». Однако продюсеры не уточняли, в каком выпуске она появится.
Настя Рыбка прославилась после того, как опубликовала у себя в блоге компрометирующую информацию о личной жизни бизнесмена Олега Дерипаски без его согласия. Он подал на нее в суд, в результате все снимки и видеозаписи были удалены.
Вашукевич и ее приятеля, автора тренингов по пикапу Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли, задержали в Таиланде в феврале 2018 года. Их обвиняли по трем статьям: организация преступного сообщества, сговор в составе более пяти человек для совершения преступления, организация предоставления услуг сексуального характера с помощью третьих лиц, с согласия этих лиц, в составе преступной группы. В январе 2019 года их депортировали в Москву.
Первый выпуск нового сезона «Последнего героя» вышел на канале «ТВ-3» в субботу, 8 февраля. Шоу снималось на Филиппинах. Среди знаменитых участников — актрисы Елена Проклова, Лукерья Ильяшенко и Наталья Бардо, комик Надежда Ангарская из Comedy Woman, рэпер Птаха, танцор Евгений Папунаишвили, бобслеист Алексей Воевода и блогер Давидыч.
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