«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки по использованию маткапитала

Фракция «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки, касающиеся использования средств материнского капитала, они разработаны в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина, озвученными в послании Федеральному Собранию.

Поправки, в первую очередь, продлевают действие программы маткапитала до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией, сообщается на сайте «Единая Россия».

Теперь маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Такие семьи получат 466 тыс. 617 рублей. В случае рождения или усыновления в семьях второго ребенка и последующих детей размер выплаты должен составить 616 тыс. 617 рублей.

Также, решение о выдаче сертификата на маткапитал будет приниматься в течение 15 дней с даты приема заявления, а не как это было ранее – в течение месяца.

«Важно сделать так, чтобы предложения Президента как можно скорее заработали на практике, начали помогать семьям. Расширение программы материнского капитала, возможностей его применения – наш безусловный приоритет. После принятия закона «Единая Россия» будет помогать с его применением людям на местах, чтобы новые положения работали без бюрократии и проволочек. Задействуем для этого сеть наших отделений по всей стране», – подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

В понедельник премьер-министр Михаил Мишустин на встрече в правительстве обсудил с Андреем Турчаком и Сергеем Неверовым совместную работу над законопроектом.

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