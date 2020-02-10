Турция обвинила силы Асада в гибели пяти своих военнослужащих

В результате артобстрела зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб погибли пятеро турецких военнослужащих, еще пять получили ранения. Об этом 10 февраля сообщило государственное агентство «Анадолу».

Ответственность за удар в Анкаре возложили на силы, подконтрольные президенту Сирии Башару Асаду.

Турецкие войска нанесли ответный удар, заявили в министерстве национальной обороны страны. Согласно пресс-релизу ведомства, в течение дня 10 февраля вооруженные силы Турции нанесли удары по 115 целям армии Асада.

«По предварительным данным, нейтрализован 101 военный сил режима, уничтожены три танка, две артиллерийско-минометные позиции, а также сбит один вертолет», – отметили в министерстве.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики «Исламского государства», а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.

В рамках соглашения о зонах деэскалации, подписанного в 2017 году, часть провинции Идлиб осталась под контролем оппозиции, которую частично поддерживает Анкара.

9 января 2020 года Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе с полуночи 12 января. Соглашение было достигнуто после ожесточенных боев между правительственными войсками, за которыми стоит Россия, и оппозицией, когда силам Асада удалось значительно продвинуться на юго-восток. Президент Турции Реджеп Эрдоган критиковал РФ за продолжающиеся бомбардировки в провинции Идлиб.

3 февраля Эрдоган сообщил, что в Сирии в результате обстрела погибли четверо турецких военных. Он предупредил об ответном ударе и призвал Россию «не ставить преград», подчеркнув, что Турция не намерена прекращать операцию в Идлибе.

5 февраля Эрдоган заявил, что два наблюдательных пункта турецкой армии оказались в тылу сил Асада и потребовал, чтобы до конца февраля силы Асада отступили.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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