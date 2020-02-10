Новак: Россия достроит «Северный поток–2» вопреки давлению США

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил о том, что проект является выгодным как для нашей страны, так и для европейских потребителей, и строительство 3-ей и 4-ой ниток газопровода будет завершено.
Глава Минэнерго РФ отметил, что США и ряд стран оказывают "беспрецедентное сопротивление" для того, чтобы остановить реализацию проекта, однако "Северный поток–2" будет достроен. Он подчеркнул, что проект является "максимально "прозрачным", предсказуемым и выгодным", отметив, что прямые поставки газа из РФ помогут повысить энергобезопасность стран Северной и Центральной Европы.
Об этом Александр Новак сообщил в статье "Российский газ: энергия безграничных возможностей", опубликованной в его авторской колонке в журнале "Энергетическая политика".
В статье обозначены перспективы развития газовой отрасли РФ с учетом роста потребления природного газа в мире. Министр энергетики РФ напомнил о том, что РФ сохраняет первое место в мире по объемам экспорта газа, российский газ, по его оценкам является "одним из самых конкурентоспособных в мире".
Александр Новак выразил уверенность в способности РФ расширить свое присутствие не только но традиционных рынках Европы, но также и в других регионах, в том числе в Азиатско-тихоокеанском регионе, Латинской Америке и Африке.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Боевики на Донбассе семь раз нарушили перемирие, у украинской стороны без потерь – штаб ООС / 24 декабря
- Директора ФБК задержали на выходе из спецприемника в Москве / 16 декабря
- В составе метеоритов наши несколько видов сахаров / 19 декабря
- Путин поручил внедрить единый реестр россиян, имеющих право на льготы по лекарствам / 27 января
- «Уфа» как «Фиорентина». Клуб меняет эмблему и клубные цвета / 10 февраля
- ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России / 31 января
- VOAэкспресс 9 февраля 2020 / 9 февраля
- Глава ОСК прокомментировал проблемы на испытаниях головного атомного ледокола «Арктика» / 10 февраля