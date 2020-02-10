Новак: Россия достроит «Северный поток–2» вопреки давлению США

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил о том, что проект является выгодным как для нашей страны, так и для европейских потребителей, и строительство 3-ей и 4-ой ниток газопровода будет завершено.

Глава Минэнерго РФ отметил, что США и ряд стран оказывают "беспрецедентное сопротивление" для того, чтобы остановить реализацию проекта, однако "Северный поток–2" будет достроен. Он подчеркнул, что проект является "максимально "прозрачным", предсказуемым и выгодным", отметив, что прямые поставки газа из РФ помогут повысить энергобезопасность стран Северной и Центральной Европы.

Об этом Александр Новак сообщил в статье "Российский газ: энергия безграничных возможностей", опубликованной в его авторской колонке в журнале "Энергетическая политика".

В статье обозначены перспективы развития газовой отрасли РФ с учетом роста потребления природного газа в мире. Министр энергетики РФ напомнил о том, что РФ сохраняет первое место в мире по объемам экспорта газа, российский газ, по его оценкам является "одним из самых конкурентоспособных в мире".

Александр Новак выразил уверенность в способности РФ расширить свое присутствие не только но традиционных рынках Европы, но также и в других регионах, в том числе в Азиатско-тихоокеанском регионе, Латинской Америке и Африке.

Источник: Вести

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